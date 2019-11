Justin Theroux zet asielhonden in het zonnetje

„We kwamen erachter dat de studio naast Ventura County Animal Services zit. Kuma had het idee dat daar weleens een paar hele leuke hondjes zouden kunnen zitten dus gingen we een kijkje nemen om ze te ontmoeten. En natuurlijk ook de geweldige mensen die daar werken. Nou, we hebben een paar toppers ontmoet: Zumo, Shotti, een hond die nog geen naam heeft en een zeer bange Stella. Kuma was vroeger een van hen, voordat ze geadopteerd werd. Daarom ’eiste’ ze dat we iets zouden doen en dus hebben we alle adoptiekosten voor deze hondjes betaalt en zoeken we nu alleen nog lieve baasjes die voor hen gaan zorgen. Dat lijkt een hoop werk, maar geloof me: asielhonden zorgen eigenlijk voor jou, zoveel krijg je ervoor terug”, aldus Justin op Instagram.

Aan het einde van zijn bericht tagde Theroux nog twee potentiële baasjes voor de dieren. Selena Gomez, die al meerdere viervoeters uit asiels adopteerde én zijn ex-vrouw Jennifer Aniston, van wie ook bekend is dat ze een enorme hondenliefhebber is.

Ⓒ Instagram