Hilary Swank klaagt verzekeraar aan na weigering vergoeding

De actrice zegt dat ze al sinds 2009 cysten op haar eierstokken heeft en diende destijds voor het eerst claims in voor de behandelingen daarvan. Aanvankelijk werd de vergoeding door de verzekeraar afgewezen, maar uiteindelijk kreeg ze toch geld terug.

In 2015 stopten de terugbetalingen volgens Hilary ineens. Dat was rond de tijd dat de actrice ook vruchtbaarheidsbehandelingen volgde. De verzekeraar zou zijn gestopt met het vergoeden van de behandelingen aan haar eierstokken, omdat ze niet was verzekerd voor ’onvruchtbaarheidsbehandelingen’. Hoewel de actrice aangaf dat dat niet was waarvoor ze declaraties indiende, kreeg ze toch niets terug.

Sindsdien probeert de actrice zonder succes het geld terug te krijgen. Omdat dit buiten de rechtbank niet is gelukt, besloot ze naar de rechter te stappen.