Harry Potter-actrice moest racistische opmerkingen negeren

„Ik herinner me dat ze zeiden: Katie, wij hebben deze dingen niet gezien online. En als ze je er naar vragen, moet je gewoon zeggen dat het niet waar is. Ik moest ontkennen dat het gebeurde.”

De actrice ontdekte de racistische commentaren toen ze zichzelf een keer opzocht op het internet. „Toen kwam ik op een site die helemaal voor en door Harry Potter-fans was gemaakt. Daar stonden zoveel racistische dingen”, aldus de actrice, die 16 was toen ze haar eerste Harry Potter-film speelde. Volgens Katie was er ook een speciale ’haatsite’ opgericht voor haar.

Alhoewel ze nog steeds ’ontzettend dankbaar’ is om deel te hebben uitgemaakt van de Harry Potter-films, was het een ingewikkelde tijd voor haar. „Ik wou dat ik iets gezegd had op dat moment, dat blijf ik denken. Maar dat doe je gewoon niet.”

Het is niet de eerste keer dat ze zich uitspreekt over racistische opmerkingen door haar rol als Cho Chang. In een interview uit 2016 met The Herald vertelde ze dat ze eerst vooral in ontkenning was. „Ik had het helemaal weggestopt. Ik weet niet of dat de beste manier is, maar het voelt het meest natuurlijk en ik deed het uit noodzaak om verder te gaan en een goede actrice te zijn”, zei ze toen.