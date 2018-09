Airen Mylene verhuist naar de Amstel

Voor 550.000 euro hebben de SBS 6-presentatrice en de oud-hockeyer een twee onder een kap gekocht die te koop stond voor 575.000 euro. Het huis ligt aan de Amstel en heeft een eigen aanlegsteiger, twee balkons en zes slaapkamers.

Ⓒ Jaap.nl

Er is één maar: het huis ligt pal naast een groot bedrijf en is van binnen gedateerd. Airen en Taeke hebben dan ook een flink budget gereserveerd om deze woning te verbouwen tot hun droomhuis, want de hypotheekinschrijving bedraagt maar liefst acht ton.

Ⓒ Jaap.nl