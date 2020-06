J.K. Rowling onder vuur om kritiek op ’mensen die menstrueren’

Rowling vroeg zich hardop af of er geen simpeler woord was, iets als ’vrouwen’. Dat leverde een storm van kritiek op van mensen die opmerkten dat ook mannen en transgenders kunnen menstrueren. Haar tweet werd bijna 8.000 keer gedeeld en kreeg meer dan vijftigduizend likes. Toch was er ook veel commentaar, met bijna 25.000 reacties.

Rowling voelde zich geroepen zich te verdedigen en liet weten dat ze herhaaldelijk voor transgenders is opgekomen en hun rechten respecteert. „Tegelijk is mijn leven gevormd doordat ik een vrouw ben. Ik geloof niet dat dat hatelijk is om te zeggen.”