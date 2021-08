Lil Nas X heeft ’de ware’ gevonden

„Ik heb een paar goede vriendjes gehad en een paar slechte”, aldus de 22-jarige Lil Nas X. „Veel van hen waren er emotioneel niet aan toe of kampten met veel onzekerheid en dat soort dingen.”

Nu heeft de rapper een relatie met „een speciaal” persoon. „Ik denk dat dit de ware is. Ik kan het niet uitleggen; het is een gevoel.”

Hoewel Lil Nas X niet onthult met wie hij samen is, gaat het volgens ingewijden om zijn achtergronddanser Yai Ariza. De twee waren erg close tijdens verschillende televisieoptredens. Tijdens een optreden in de Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live in mei likte Ariza de nek van de rapper.