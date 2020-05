Brits model claimt: ’Usain Bolt smeekte me om sexy foto’s’

Twee dagen voordat hij het dochtertje van hem en zijn partner Kasi Bennet (29), zou de Olympisch kampioen het model om foto’s hebben gevraagd, waarop Halliday (22) hem twee foto’s van zichzelf in lingerie stuurde. Zij claimt nu dat ze er toen geen idee van had dat Bolt (33) een relatie had en vader zou worden. „Ik was in shock toen ik vernam dat hij vader was geworden, want ik wist niet eens dat hij een partner had. Hij zou zich op zijn gezin moeten richten. Ik snap niet wat hij wil, met het appen van andere meiden.”

Volgens het model zouden ze elkaar vorig jaar zomer voor het eerst ontmoet hebben en sindsdien berichtjes hebben uitgewisseld. Ze zou hem naderhand ook al eens ontmoet hebben in een hotel en een nachtclub. Tijdens de lockdown zocht Halliday weer contact. Daarop zou de snelste man ter wereld haar om sexy foto’s hebben gevraagd. Pas een paar dagen geleden ontdekte ze naar eigen zeggen dat hij een partner en een kind had. Volgens haar zou hij net zo ’vol van zichzelf zijn’ als de andere sporters waarmee ze heeft gedateted.

The Sun heeft om commentaar gevraagd bij het management van Bolt op de uitlatingen van het model, maar nog geen reactie gekregen.

Het is niet de eerste keer dat Bolt in opspraak is. Zo zou hij volgens Britse media in 2016 al eens in bed zijn gedoken met een Braziliaans model.