Oranje-spel is bedroevend, dus alle hoop is nu op hen gericht... Oranjevrouwen, helpen jullie ons aan WK-goud?!

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

De grote man bij Oranje is met drie doelpunten Cody Gakpo, de vriend van Noa van der Bij. Ⓒ Instagram / ANP/HH

Zaterdag wacht het Nederlands elftal de achtste finale van het WK voetbal. Tegenstander is de Verenigde Staten. Dat zou in het verleden appeltje-eitje zijn geweest, maar nu is alles anders. Vooralsnog houdt het niveau van Oranje niet over. Wat heet. Als bondscoach Louis van Gaal de meubelen niet kan redden, wie kunnen er dan nog als reddingsboei fungeren? Roos, Rike, Kaylee, Mikky, Jaimy en Sarena wellicht...