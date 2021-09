Rechter verwijdert Jamie Spears als curator; Britney door dolle heen

De verwijdering van vader Spears als curator is een grote doorbraak in de zaak. Britney’s advocaat Mathew Rosengart hield een vurig pleidooi waarin hij duidelijk maakte dat zijn cliënt geen dag langer onder het toezicht van haar vader mocht staan. Jamie werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar zou zijn rol in de loop der tijd misbruikt hebben.

Vanaf nu gaat John Zabel tijdelijk de zaken waarnemen, een financieel adviseur die volgens advocaat Rosengart gespecialiseerd is in het financieel begeleiden van cliënten. Hij is aangesteld tot 31 december van dit jaar.

Rosengart wilde het curatorschap in zijn geheel nu nog niet beëindigen maar binnen 45 dagen. De reden hiervoor zou zijn dat de advocaat inzage wil krijgen in de door Jamie behandelde financiën, om zo te kunnen zien of er sprake is geweest van corruptie.

Op 12 november doet de rechter definitief uitspraak over beëindiging van het toezicht. Het vermogen van Spears waar het bewind over wordt gevoerd, bedraagt 60 miljoen dollar (bijna 52 miljoen euro).

In tranen

Britney Spears zou volgens bronnen zeer emotioneel geworden zijn nadat ze hoorde dat haar vader na dertien jaar ontzet wordt uit zijn rol als toezichthouder. Dit meldt Page Six.

„Britney barstte in tranen uit toen ze het hoorde. Ze heeft zo lang gedacht dat ze nooit onder het juk van haar vader uit zou komen en hij haar leven volledig zou blijven controleren, maar nu is het moment ineens hier. Ze is in shock en heeft er geen woorden voor, maar is ontzettend opgelucht en blij. Zo gelukkig is ze 13 jaar lang niet geweest”, aldus een bron.

Rechter Brenda Penny noemde de situatie ’onhoudbaar’, nadat ze de pleidooien van zowel Britneys als Jamies advocaat aangehoord had. „We hebben hier te maken met een ongezonde toestand, waardoor James Spears per direct uit zijn rol gezet dient te worden.”

’In de zevende hemel’

Op Instagram reageerde ze later met een video waarin te zien is dat ze een vliegtuig bestuurt, met daarbij de tekst: „Ik ben in de zevende hemel!!.”

(Tekst loopt door onder post)

Spears zegt dat het de eerste keer is dat ze achter de stuurknuppel van een vliegtuig mocht zitten en het doodeng vond. De beelden lijken te dateren van een vakantie die de zangeres heeft gemaakt, gezien de turquoise zee en de palmbomen langs een strand. Ze beloofde haar fans op een later moment nieuwere foto’s te plaatsen.

’Monumentaal besluit’

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, sprak na afloop van de hoorzitting kort met de media. Hij reageerde op het, volgens hem, ’monumentale besluit’ dat rechter Brenda Penny had genomen door Jamie Spears uit zijn rol als toezichthouder te zetten.

„Mijn cliënt is ontzettend blij en deze beslissing is een substantiële stap voorwaarts richting haar vrijheid. Er is heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, het was zeer intens. Ik ben trots en Britney is trots. De inspanningen van Britneys fans zijn van groot belang geweest in deze zaak en dankzij hen heeft mijn bedrijf de bal uiteindelijk in het doel weten te schoppen. Dit is een prachtige teamprestatie”, aldus Rosengart.

’De vloer aangeveegd’

De advocaat van Britney Spears, kan niet meer stuk bij haar fans. Volgens hen heeft hij het uitstekend gedaan in de rechtbank en heeft zijn agressieve werkwijze ertoe geleid dat de rechter Jamie Spears heeft ontzet uit zijn rol als toezichthouder. Dit laten de fans weten via sociale media.

„Wow! Mathew Rosengart, je bent een held! Je hebt de vloer aangeveegd met Jamie en geen spaan heel gelaten van hem. Dit is precies wat ze nodig had, iemand die voor haar en haar rechten vecht. Dank je wel voor alles dat je tot nu toe gedaan hebt, The Britney Army is je zeer dankbaar”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Yesssss Mathew, you did it! Je bent de juiste man voor deze job. Jij trekt je niets aan van dreigementen uit ’kamp Jamie’ en doet wat het beste is voor Britney.”

Voorafgaand aan de hoorzitting werd Rosengart buiten de rechtbank toegejuicht door fans die hem succes wensten. „Kom op Mathew, let’s go! Zorg dat Britney vandaag eindelijk vrijkomt.”

Bij zijn aanstelling, nadat Britney haar vorige advocaat Samuel Ingham van rechter Penny mocht vervangen, liet Rosengart al weten geen genade te kennen. Van meet af aan maakte hij duidelijk Jamie zo snel mogelijk te willen verwijderen, omdat dat volgens hem in het belang van Britney zou zijn.