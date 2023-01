Bryan Cranston zou openstaan voor Malcolm in the Middle-reünie

„Er waren gesprekken over de mogelijkheid om iets van een reüniefilm van Malcolm in the Middle te maken”, zegt Cranston tegen de Amerikaanse entertainmentzender E! News. „We hadden zo’n leuke groep. Ik zou er zeker voor openstaan als er een goed voorstel komt.”

Cranston was van 2000 tot en met 2006 te zien in de serie die in Nederland op Comedy Central werd uitgezonden. De acteur kan niet geloven dat de tijd zo snel voorbijgevlogen is. „Het zou fantastisch zijn om te ontdekken wat er twintig jaar later met het gezin is gebeurd. Ik kan niet geloven dat het al zo lang geleden is, maar dat zou leuk zijn.”