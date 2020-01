Zijn MAFS-Chantal en Henk al uit elkaar?

In de vijfde aflevering van de Married At First Sight voorspelde Henk nog dat ze over 12,5 nog steeds samen zullen zijn en ook Henks moeder heeft alle vertrouwen in hun huwelijk. „Dit hoort gewoon bij elkaar”, sprak zij enthousiast.

Chantal laat in de aflevering van dinsdag weten erg nerveus te zijn geweest, omdat er behalve een wetenschappelijke match ook sprake moet zijn van aantrekkingskracht. Ze is dan ook duidelijk opgelucht en gelukkig uit dat die er inderdaad blijkt te zijn. Tijdens het maken van de bruidsfoto’s kussen de twee bovendien non-stop.

Toch lijkt de aantrekkingskracht minder groot dan gedacht en de match verre van perfect. Chantal is namelijk gespot op Tinder en is op zoek naar haar ’allerlaatste eerste date’, zo staat te lezen in haar profiel. Haar eerdere deelname aan First Dates leverde haar niets op en nu lijkt haar huwelijk uit Married At First Sight dus uit te lopen op een scheiding.