Duizenden beterschapswensen voor Deense prins Joachim

Nadat het nieuws zaterdag naar buiten kwam regent het beterschapswensen en steunbetuigingen via de sociale mediakanalen van het Deense koningshuis. Daaruit blijkt wel dat de 51-jarige prins geliefd is in eigen land. Velen wensen Joachim een goed herstel of laten weten in gedachte bij zijn gezin te zijn.

Hoe het precies met Joachim gaat, is nog onduidelijk. Het hof liet zaterdag weten dat de prins, zesde in lijn van troonopvolging, met succes is geopereerd en dat zijn toestand stabiel is.

Joachim is met zijn gezin op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar hij verblijft op het wijngoed Château de Cayx van zijn ouders. Hij werd aanvankelijk opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis in Cahors, op ongeveer twintig minuten rijden. Daarna werd hij per helikopter zijn Toulouse gevlogen. Daar vond ook de operatie plaats.