Fans trekken diamant uit voorhoofd rapper Lil Uzi Vert

Op de vraag hoe hij zich nu voelt, antwoordde hij: „Ik heb de diamant nog steeds, dus ik voel me goed.” Dat schrijft TMZ.

Lil Uzi Vert kocht de diamant in februari. „Ik probeer letterlijk in een diamant te veranderen”, twitterde hij toen. Volgens hem is de diamant, die ’10 bijna 11 karaat’ is, duurder dan al zijn auto’s en huis samen. „Ik spaar al jaren voor een natuurlijke roze diamant van Elliot. Deze steen kostte zoveel dat ik er sinds 2017 voor spaar.”

Bloedingen

De rapper had de steen afgelopen juni weer uit zijn voorhoofd laten verwijderen, omdat deze naar eigen zeggen voor bloedingen zorgde. Voor zijn optreden tijdens Rolling Loud had hij de diamant weer terug laten zetten.