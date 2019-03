Candice Swanepoel haalt uit naar bodyshamers

Bij een foto waarop haar lichaam na de bevalling duidelijk te zien is, inclusief een buikje wat vrij logisch is, schrijft het Victoria’s Secret-model: „Dit is mijn lichaam twaalf dagen na de geboorte van mijn zoon. Zij die het nodig vinden om gemeen commentaar rond te strooien, zouden beter hulp gaan zoeken. De maatschappij kan zo wreed zijn voor elkaar.”

Ook laat Candice weten trots op haar lichaam te zijn. „De schoonheidsidealen waar vrouwen tegenwoordig aan moeten voldoen zijn gewoonweg onrealistisch. Ik ben niet beschaamd om mijn buik te laten zien na de bevalling, ik ben er zelfs trots op. Ik heb er negen maanden lang mijn zoontje in gedragen. Ik denk dat ik het wel verdiend heb om een klein buikje te hebben. Is het omdat ik een model ben? Wel, wij zijn ook maar gewone mensen dus laat me in alle rust genieten van het strand, alsjeblieft.”