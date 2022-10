Premium Het beste van De Telegraaf

Moet Oprah zich juridisch verantwoorden voor interview met Meghan?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Meghan heeft wel even genoeg hoofdbrekens nu zij met Harry op het punt staat een boek en een docu te lanceren die, na het overlijden van de Queen, geheid voor problemen zorgt. Maar in haar eigen familie gaat het trammelant ook gewoon door. Halfzus Samantha vindt dat zij zestigduizend pond schadevergoeding moet krijgen en zet grof geschut in. Als het aan haar ligt, sleept ze zelfs Oprah Winfrey mee in het juridische proces.