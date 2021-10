Prins Albert: ’Charlène keert snel terug naar Monaco’

In gesprek met RMC radio laat prins Albert weten dat zijn vrouw nog altijd in Zuid-Afrika is, maar dat ze ’snel terugkeert naar Monaco’.

„Het gaat beter met haar”, vervolgt hij. „Over een paar dagen maken we de balans op met de artsen. Het was geen gemakkelijke periode voor Charlène, omdat ze met verschillende problemen tegelijkertijd werd geconfronteerd.”

Ziekenhuis

Charlène werd vorige maand met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Zuid-Afrika nadat ze was ingestort. Niet lang daarvoor was de prinses in haar geboorteland geopereerd aan een infectie aan haar oren, neus en keel. De ziekenhuisopname zou met een complicatie van die operatie te maken hebben. Zondag deelde ze voor het eerst sinds de ziekenhuisopname een foto van zichzelf op Instagram.

Prins Albert en hun twee kinderen Jacques en Gabriella hebben de prinses sinds mei twee keer bezocht in het Afrikaanse land. Gefluisterd wordt dat het huwelijk van Albert en Charlène in zwaar weer verkeert.