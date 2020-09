Jeangu Macrooy: ’Ik leef van week tot week’

Het plan voor de voorstelling lag er al een tijdje, maar volgens Jeangu komt het verhaal over zijn coming of age en zijn reis van Suriname naar Nederland nu nog mooier tot z’n recht. „Nederland is een multicultureel land, we wonen met z’n allen hier. Niet iedereen komt uit een familie die hier vandaan komt, die verscheidenheid is juist heel mooi”, vertelt hij aan het ANP.

Dat wil de zanger dan ook zeker laten zien, maar nog meer wil hij dat het publiek hem echt leert kennen zoals hij is. „Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn, me kwetsbaar op te stellen zodat er een connectie met het publiek ontstaat”, vertelt hij. „Het publiek komt hopelijk heel dichtbij me.”

Songfestival

Over de toekomst, en vooral over het Songfestival van volgend jaar, denkt Jeangu veel na. Hij durft echter nog niet te zeggen hoe dat eruit zal gaan zien. „Ik leef tegenwoordig van maand tot maand, van week tot week. Ik kan er wel aan denken, maar het kost me moeite om er een voorstelling van te maken”, zegt hij. „Afgelopen jaar is wel gebleken dat alles zo onvoorspelbaar is.”

Wel is hij bezig met het schrijven van nieuwe muziek, er moet immers een nieuw Songfestivalnummer komen. „Er is genoeg tijd om te anticiperen op hoe de situatie zal zijn, daar breken de organisatoren vast het hoofd over. We zullen waarschijnlijk in het voorjaar wel meer weten over hoe het er in Ahoy uit gaat zien. Ik denk in ieder geval niet dat we nóg een jaar gaan overslaan.”