’Ginger Spice zag wereldtournee niet zitten’

Tijdens de afsluitende show in Londen zei Mel B dat de dames van plan waren ook op wereldtournee te gaan. Maar Geri wil als enige niet mee omdat ze haar twee kinderen niet te lang wil missen. „Ze hadden het allemaal heel erg naar hun zin en er is enorme vraag buiten het Verenigd Koninkrijk. Geri vond de tour erg leuk, maar het was behoorlijk zwaar voor haar. Zij vond de drie shows in Wembley Stadium de perfecte afsluiting.”

Geri, Mel B, Mel C en Emma Bunton beklommen in mei en juni in totaal dertien keer het podium. Victoria Beckham deed niet mee, zij had het te druk voor een reünie. In 2012 stonden de dames, toen wel in de volledige bezetting, op het podium tijdens de Olympische Spelen in Londen.