’Meat Loaf was ernstig ziek door corona’

De Amerikaan zou eerder deze week naar een zakendiner gaan om te praten over een nieuwe show waar hij aan werkte. Het etentje zou echter zijn geannuleerd omdat Meat Loaf ziek was geworden. Ingewijden zeggen dat zijn toestand al snel kritiek werd. Het is niet bekend of Meat Loaf was ingeënt tegen corona.

De 74-jarige zanger kampte al langer met gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen onwel op het podium.

Eerder vrijdag werd bekend dat Meat Loaf donderdagavond overleed in het bijzijn van zijn vrouw en twee dochters.