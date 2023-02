Ozzy Osbourne stopt met toeren wegens fysieke klachten: ’Lichaam te zwak’

De voormalig Black Sabbath-zanger zou vanaf mei door Europa reizen met zijn No More Tours 2, maar is fysiek niet meer in staat om dat te doen. „Dit is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten delen met mijn loyale fans”, schrijft Osbourne. „Zoals jullie weten had ik vier jaar geleden een ongeluk, waarbij mijn ruggengraat beschadigd raakte.” Volgens de ’Prince of Darkness’ gaat het prima met zijn stem, maar is zijn lichaam nog te zwak om het vele reizen aan te kunnen.

„Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat mijn tourdagen op deze manier zouden eindigen”, schrijft Osbourne. Naar eigen zeggen is zijn team nu aan het bedenken hoe de 74-jarige zanger kan blijven optreden zonder dat hij constant van stad naar stad hoeft te reizen.

De zanger worstelt al jaren met zijn gezondheid. De Britse rocker maakte in 2019 een lelijke val in de badkamer en kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen door een ongeluk met een quad. Hij werd na de val meerdere keren geopereerd.