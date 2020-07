John Legend ging vaak vreemd voor huwelijk

„Ik liet dat onderwerp altijd vaag in relaties, zodat ik kon denken dat ik strikt genomen niet vreemdging. Maar ik ging vreemd. Ik was oneerlijk en egoïstisch. Dat gebeurde toen ik een twintiger was, voordat ik beroemd werd”, vertelt de zanger. „Op de middelbare school en de universiteit was ik altijd jonger dan iedereen, dus keken meisjes nooit naar me om. Toen ik daarna wél aandacht kreeg, vond ik dat prachtig.”

Zijn gedrag veranderde toen hij Chrissy ontmoette, zegt John. „Op een bepaald moment realiseer je je dat je gelukkiger bent als je eerlijk bent. Dat je gelukkiger bent als je trouw bent en verliefd op één persoon. En die persoon was Chrissy voor mij. Ik besloot toen dat ik niet meer met anderen zou rommelen.”

De zanger geeft toe dat het leven in de spotlights hem helpt op het rechte pad te blijven. „Het maakt het nog minder waarschijnlijk dat ik de fout in zou gaan. Chrissy heeft 12 miljoen volgers op Twitter. Als ik iets zou doen, zou mijn carrière over zijn. Dus dat is nog een reden om het niet te verknallen.”