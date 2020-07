RTL haalt ongepaste scènes uit Gooische Vrouwen 2

Naar aanleiding van de recente maatschappelijke discussie rond racisme en discriminatie werd RTL kortgeleden benaderd door Will Koopman, de regisseur van Gooische Vrouwen 2. In de film worden diverse grappen gemaakt over cultuurverschillen, voornamelijk rond het personage Komo, die uit Burkina Faso komt. Claire wordt tijdens haar reis naar Afrika verliefd en haalt hem naar Nederland.

„RTL is in de basis terughoudend als het gaat om het aanpassen of verwijderen van bestaande content, omdat het juist een aanleiding kan zijn om het gesprek aan te gaan over thema’s als discriminatie, racisme en stereotypering”, legt de woordvoerder uit. „In het geval van Gooische Vrouwen 2 waren wij het eens met de makers en daarom keert de film later dit jaar terug met een aantal aanpassingen en een aantekening dat er gebruik is gemaakt van stereotypering.”

De verwijderde en aangepaste scènes draaien vooral rond Komo. Het gaat volgens RTL in totaal om acht scènes.

Gooische Vrouwen 2 was een van de grootste filmhits van de afgelopen twintig jaar. De komedie trok in 2015 meer dan 2 miljoen bezoekers naar de bioscoop.