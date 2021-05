Temptation Island-verleider na overlijden vriendin: ’Verloren in eigen ziel’

„Jullie helpen mij om hierdoor te geraken. Ik ben gebroken en verloren in mijn eigen ziel en lichaam”, laat hij weten in zijn Insta Stories. „Het verlies van mijn liefde doet zoveel pijn. Ik weet niet hoe ik dit ga kunnen verwerken. Ik zal mijn uiterste best moeten gaan doen om verder te gaan en de prachtige momenten te koesteren van ons samen.”

De voormalige realityster laat weten dat er vrijdag een livestream te volgen zal zijn ’om onze laatste woorden en gedachten te zeggen over Clarissa’.

Clarissa Bruno

De vriendin van Karim overleed maandag plotseling op 25-jarige leeftijd. De voormalige verleider maakte het tragische nieuws bekend op sociale media. „Mijn vrouw, mijn beste vriend, mijn alles! Alles staat plots stil voor mij. Ik ben gebroken door jouw liefde en onze band die wij hadden samen. Er gaat een stukje leven van mij mee met jou”, schreef hij bij een reeks foto’s en video’s van hen samen.

Een paar uur later deelde hij wederom een foto van de twee samen: „Ik wil laten zien hoe trots ik ben dat jij bij mij was, hoe mooi onze relatie was! Zo happy, gelukkig en positief dat we waren. Je bent zó speciaal voor mij en vele anderen. Zie je in de hemel, lieve schat!”