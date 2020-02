Sarah Ferguson sluit boekendeal met Australische uitgeverij

Fergie gaat aan vijf nieuwe prentenboeken werken en komt met twee andere titels voor jonge lezers. Haar eerste werk voor de uitgeverij moet dit jaar verschijnen.

Serenity Press is blij met de samenwerking. „We kunnen niet wachten om de boeken met de lezers te delen.”

Fergie heeft meer dan 25 boeken geschreven. Ze scoorde vooral succes met haar kinderreeksen Budgie the Little Helicopter en Little Red.