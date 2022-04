Moeder Blac Chyna verbannen bij rechtszaak tegen Kardashians

Chyna’s moeder was maandag aanwezig in de rechtszaal toen de juryselectie gaande was en een aantal leden van de Kardashian/Jenner familie in de zaal zat. „Ze zien er in het echt heel eng uit, het is gewoon treurig on te aanschouwen”, meldde Toni onder andere. Op dinsdag was Toni afwezig, nadat de advocaat van de Kardashians gevraagd had om haar verwijdering, waarmee de rechter instemde.

Chyna sleepte de familie van haar ex-verloofde Rob Kardashian voor de rechter omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow Rob & Chyna, een spinoff van Keeping Up With The Kardashians. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de familie Kardashian/Jenner zou daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken.

Chyna, die met Rob dochter Dream (5) heeft, klaagde de familie in 2017 aan voor contractbreuk en machtsmisbruik. Zij zouden de producenten en studiobazen hebben overgehaald de banden met Chyna te verbreken en daarmee haar realityshowcarrière de nek om hebben gedraaid. In eerste instantie werden ook zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner genoemd in de aanklacht, maar die namen werden later verwijderd. Chyna eist 100 miljoen dollar van de familie.