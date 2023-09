Ad Visser: ’Laat mij maar de grenzen opzoeken’

Met een reis naar Zuid-Korea, Cambodja en Nepal viel Mister Toppop Ad Visser al meteen de eerste avond met zijn neus in de boter. De presentator, schrijver en kunstenaar behoort tot het nieuwe kwartet van televisieprogramma Beter laat dan nooit en stuitte in Seoul op een mierenhoop aan muzikale talenten. „Toen ze onze cameraploeg zagen, dachten ze: nú gaat het gebeuren! Was dat even een teleurstelling...”