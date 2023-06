Premium Het beste van De Telegraaf

Ze onthult alle ’juice’ maar blijkt zelf mysterie: van wie is Yvonne Coldeweijer zwanger?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Ze is de nachtmerrie van bekend Nederland. Maar hoewel Yvonne Coldeweijer (36) al het lief en (voornamelijk) leed van de sterren de wereld in slingert met haar juicekanaal Life of Yvonne, laat ze over haar eigen leven zo goed als niets los. Nu de roddelkoningin heeft aangekondigd in verwachting te zijn van haar eerste kindje, houdt ze de gemoederen volop bezig wie nu de vader is. Welke mysterieuze man maakt Coldeweijer gelukkig in de liefde?