Rachel Hazes reageert op ’haatcolumn’ Angela de Jong

In haar column eerder deze week zette Angela de Jong uiteen waarom Nederland André, Sarah en Rachel ’uitkotst’. „Het zit hem in de ongeëvenaarde schaamteloosheid waarop jullie te werk gaan, jongens”, pende ze neer. „Je moet niet onderschatten hoe het overkomt dat je daar nu staat te jubelen over je verliefdheid en het barbiepop-influencertje waar je naast mag lopen, terwijl je een paar maanden geleden nog van de daken schreeuwde hoe gelukkig je was met een ander.” Ook stelde ze dat Rachel ’bijbeunt als theeschenkster in een winkelcentrum in Amstelveen’.

Uitspraken die allerminst goed vielen bij Rachel, waardoor ze besloot een brief terug te schrijven aan de columniste. „Ik hoorde dat je weer eens los ging over de familie Hazes in je column in het AD. Daarom wil ik je graag te woord staan. Als jij binnenkort in de buurt bent van Amstelveen lijkt het mij enig als je dan bij langskomt in wat jij ’mijn theewinkeltje’ noemt. Dan kun je zelf zien dat het niet ’bijbeunen’ is wat we doen, maar zwaar aanpoten. We hebben 150 tot 200 formules, frisse thee tot zoete thee, helaas niets zuurs, maar dat heb je ook niet nodig”, sneert ze.

Pestgedrag

Ze benadrukt bovendien dat de zaken zo goed gaan, dat ze al bezig is met een tweede bar in Barcelona. „Leuk hè, dat het zo goed gaat!”, vervolgt Rachel. „En meid, als jij mij graag gratis advies wil geven, mag ik dat ook aan jou geven. Probeer je eens te verdiepen in de medemens voordat je dingen gaat tikken. Of iemand nou dik is of dun, opgespoten lippen heeft, LGBTI is, of als iemand af en toe onder de zonnebank gaat: joh, op basis waarvan moet je daar dan een oordeel op vellen? Leven en laten leven.”

Volgens de onderneemster heeft Angela niet door wat voor een effect haar uitspraken kunnen hebben. „Wij kunnen wel tegen een stootje, maar besef je wel dat sommige mensen door pestgedrag en bepaalde uitspraken over uiterlijkheden, uitspraken of stukjes die eigenlijk zeggen: ’jij mag niet zijn zoals je bent’ zelfmoord plegen. Persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld) staan hoog op de lijst van risicofactoren. Indirect werk jij daar ook aan mee met al je zure kort-door-de-bocht-meningen over uiterlijkheden.”

Rachel zegt Angela dan ook graag een spiegel voor te willen houden. „En laten we dan eens kijken of jij dat nou zo fijn zou vinden als ik publiekelijk over jou kwetsende dingen zou zeggen... Denk daar maar eens goed over na! Ik hoop je snel te zien, de thee staat voor je klaar.”

Rachel lijkt te weten waar ze over praat. Zelf gaf ze vorig jaar in het programma Het Hek van de Dam toe dat er momenten zijn geweest dat ze er zelf aan dacht haar leven te beëindigen. „Het was me op een gegeven moment allemaal te veel”, vertelde ze over die donkere periode in haar leven. Dat ging zo ver dat ze al precies had uitgedacht hoe ze zichzelf van het leven zou beroven. „Ik heb twee weken van tevoren een mes gekocht. Ik heb contant betaald, zodat ik niet getraceerd kon worden. Ik heb een brief aan mijn kinderen geschreven en ik dacht, ik doe het in de badkamer, dan hebben ze er het minste last van als ze me vinden.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.