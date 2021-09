Serie van populaire filmreeks Pitch Perfect in de maak

Acteur Adam DeVine, die ook al in de films te zien was, neemt de hoofdrol voor zijn rekening. Hij keert terug als Bumper Allen, de leider van een van de twee zanggroepen die het in de eerste Pitch Perfect-film tegen elkaar opnamen. DeVine keerde in de tweede film terug in een bijrol, maar was in de derde film niet meer te zien. Dit keer is zijn personage naar Duitsland verhuisd, waar hij in Berlijn onverwacht succes boekt met zijn muziek.

Pitch Perfect is een muzikale comedyreeks waarvan het eerste deel in 2012 verscheen en het laatste in 2017. Behalve voor DeVine waren de hoofdrollen in die films voor onder anderen Rebel Wilson en Anna Kendrick. Of zij ook een rol zullen spelen in de serie is, evenals de startdatum, nog niet bekend.