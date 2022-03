’Rebelse’ Britney Spears verklaart naaktfoto’s

Sinds Britney Spears weer een vrije vrouw is, geniet ze met volle teugen van haar ’nieuwe’ leven en lijkt ze zich door niets of niemand te willen laten begrenzen. Toch zorgt ook deze nieuw verworven vrijheid tot enige wrevel. Nadat zij dinsdag op sociale media een reeks naaktfoto’s van zichzelf plaatste, reageerden flink wat fans verbolgen of zijn minst verbaasd.

De zangeres besluit dan ook te reageren op de ontstane ophef en verklaart waarom ze besloot zichzelf volledig bloot te laten zien. De 40-jarige Spears verblijft momenteel met haar verloofde Sam Asghari op een privé eiland in Frans-Polynesië en geniet daar naar eigen zeggen van haar vrije leven. „Oké mensen, ik heb mijn lichaam laten zien in Frans-Polynesië als een rebel en als een vrije vrouw!”, verklaart ze in een bericht dat grotendeels in hoofdletters staat geschreven ’omdat het belangrijk is en dit wil laten zien.’

Fans van de zangeres zijn blij dat ze terugkomt op haar naaktfoto’s. „Persoonlijk vond ik het een beetje too much, maar als jij je hier goed bij voelt is het prima. Het gaat om jou en wij kunnen ons allemaal niet voorstellen hoe het moet zijn om dit soort dingen te kunnen doen nadat je dertien jaar onder toezicht hebt moeten leven”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Ach, als je zo’n lijf hebt mag je het ook laten zien. Het belangrijkste is dat je er gelukkig uitziet, je ogen staan goed en dat vertelt veel over je huidige toestand.”