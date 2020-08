Dries Roelvink: ’Als mijn vrouw vreemdgaat, kan ik het niet meer’

In Veronica Magazine zegt Dries: „Honoria weet ongeveer met wat voor man ze is getrouwd. Zij zegt: ‘Een slippertje is voor mij niet einde huwelijk.’ Ze heeft zelfs weleens de grap gemaakt dat als ik nou zo sterk die behoefte zou voelen om met een ander seks te hebben, ik haar dan mee naar huis moest nemen.”

Andersom gelden andere ’regels’. „Zelf moet ik er niet aan denken dat zij naar bed zou gaan met een andere man. Dan kan ik het niet meer. Ik ben wat dat betreft heel egocentrisch.”

Zwembroek

Dries vindt het naar dat het met zijn imago na de befaamde ANWB-commercial jarenlang duurde voordat het weer een beetje goed kwam. Volgens hem werkt zijn herpositionering naar serieuze man echter wel. Toch wordt hij vooral gelukkig van rijkdom en spotlights. Een leven als filmster. „Ik zit maar in die spiegel te kijken: ik ben 61, hoe ziet mijn figuur eruit? Daarna komt deel twee en dat is luxe. Als in een chic restaurant die fles champagne arriveert, komt er een soort tevredenheid over me heen: ik heb veel moeten incasseren, maar moet je kijken hoe ik hier zit. Stel dat ik door omstandigheden ineens op een houtje zou moeten bijten, weg uit de PC, thuis aardappels schillen, dan zou ik minder gelukkig zijn.”

En die schijnwerpers? „Voor corona zat ik in mijn beste jaren ooit. Ik moet er niet aan denken dat de spotlights wegvallen. Dan gaat alles mis. Ik denk dat ik dan instort. Die gelukshormomen voel ik als ik dat podium opstap of op de radio of op televisie ben.”