Makers South Park mogen bijna failliete Casa Bonita niet kopen

Het restaurant is sinds de uitbraak van de coronapandemie noodgedwongen gesloten en vroeg in april faillissement aan. Mede daarom lieten Parker en Stone weten wel interesse te hebben de zaak over te nemen. Maar de eigenaren zitten daar niet op te wachten, zeggen ze tegen TMZ. Het plan is om zo snel mogelijk de deuren weer te openen. Fans van het restaurant en de serie zetten in april nog een crowdfundingsactie op om het restaurant te redden.

Sinds de faillissementsaanvraag zouden veel mensen de restauranteigenaren hebben benaderd om Casa Bonita te kopen. Mocht het ooit toch zover zijn, dan staan de South Park-makers bovenaan de lijst van potentiële kopers, verzekeren ze.

In de iconische aflevering Casa Bonita uit seizoen zeven mag Kyle zijn verjaardag vieren in het restaurant dat bekendstaat om zijn lekkere eten, kleine attracties en schoonspringers die van de negen meter hoge waterval naar beneden duiken. Cartman staat op de reservelijst en mag alleen mee als Butters om wat voor reden dan ook niet kan. Cartman sluit Butters, het kneusje van de groep, vervolgens op in een ondergrondse bunker en doet alsof hij vermist, zodat hij zijn plek kan innemen.