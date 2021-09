Premium Het beste van De Telegraaf

Frankrijks Songfestival-nummer 2 brengt debuutplaat uit Barbara Pravi is verliefd op het chanson

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

,,Het voelt alsof ik een berg beklommen heb”, vertelt Barbara Pravi. Ⓒ Foto Universal Music

Het kwam uit haar tenen. Terwijl de camera haar geen moment los liet gaf de Française (28) alles wat ze in zich had. Daar was ze, luidde de boodschap van Voilá, waarmee ze uiteindelijk tweede werd op het afgelopen Eurovisie Songfestival.