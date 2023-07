Voetbalanalist Shaka Hislop valt flauw tijdens live-uitzending

De 54-jarige analist verscheen naast presentator Dan Thomas tijdens de voorbeschouwing. Hislop begon op een zeker moment te wankelen, viel voorover en zakte in elkaar. Thomas riep daarom Hislops naam en zei: „We hebben hulp nodig.” Een aantal mensen snelde vervolgens toe om te helpen.

Thomas gaf later een update over de toestand van Hislop op Twitter. „Shaka is bij bewustzijn. De medici zorgen voor hem.” Tijdens de rust gaf Thomas meer uitleg. „Hij is bij bewustzijn en praat. Ik denk dat hij zich er een beetje voor schaamt.” Hislop is volgens Thomas „geen man die graag heeft dat mensen zich druk over hem maken.”

Het was nog „te vroeg” om vast te stellen wat er aan de hand was, vervolgde Thomas. „Maar het belangrijkste is dat Shaka bij bewustzijn is. En we hebben ook met zijn familie gesproken, want je kunt je voorstellen dat als je dit live ziet gebeuren, er weinig andere dingen zijn die je zo doen schrikken.”