Leven Koos Alberts opnieuw op zijn kop

Volgende week krijgen Koos Alberts en zijn Joke de uitslag van het onderzoek aan zijn blaas. ,,We blijven hopen, maar houden rekening met het ergste.’’ Ⓒ Albert den Iseger

Het is plotseling een spannende zomer geworden voor KOOS ALBERTS (71) en zijn echtgenote JOKE. Een blaasontsteking bij de zanger ging maar niet over, en inmiddels is uit ziekenhuisonderzoek gebleken dat er waarschijnlijk meer aan de hand is. ,,We praten er veel over en willen niet al te somber zijn, maar natuurlijk maken we ons zorgen…’’