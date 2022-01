Radio 2-coryfee Stefan Stasse bekroond met Oeuvre Award

Tegenwoordig is Stefan Stasse (1960) nog te horen op NPO Radio 2 met De Staat van Stasse (maandag-donderdag) en elke zondag op Radio 5 met Goudmijn.

Na zijn opleiding aan de Toneelacademie Maastricht tot docent drama kwam Stasse in 1986 terecht bij de KRO. Hij werkte daar mee aan diverse radioprogramma’s. Van 1995 tot 1998 was hij eindredacteur van de programma’s Country Time, Niemandsland, Adres onbekend en Goudmijn. Ook werkte hij tot eind september 1991 voor KRO Radio 3 op de tot dan vaste uitzenddag, zondag.

Dag in het verleden

Rond het jaar 1996 kwam Stasse met een idee voor een nieuw radioprogramma. Het plan was om iedere uitzending naar een dag in het verleden te kijken: welke gebeurtenissen waren er toen en welke muziek klonk dat jaar uit de speakers? Dat programma, dat zou uitgroeien tot het Theater van het Sentiment begon één keer per week met uitzenden. De presentatie wisselde Stasse af met Marc Stakenburg. In 2001 werd het bekroond met de Zilveren Reissmicrofoon en zes jaar later won het de Gouden RadioRing. In 2013 verdween het programma van de radio.

Als opvolger maakt Stasse nu De Staat van Stasse, waarin hij het verleden heeft ingeruild voor het heden. Elke dag keert nooit meer terug en zal ook nooit hetzelfde zijn. Stefan behandelt ieder programma als ’een reis waar je zelf de geschiedenis kunt schrijven’. Tijdens de eerste lockdown van maart 2020 bedacht hij het Virtuele Radio Theater, waarbij luisteraars via Zoom bij het programma werden betrokken.

Band met luisteraars

Over de winnaar zegt de jury: „Stefans unieke creativiteit is wat vele radiomakers inspireert: origineel zijn met de inhoud, de fantasie blijven gebruiken en de band met luisteraars uiterst serieus nemen. Absoluut een Marconi Oeuvre Award waardig!”

De Marconi-jury schrijft verder in haar rapport: „In al zijn programma’s staat Stefan in heel nauw contact met de luisteraar. Hij ziet dit als een hechte, loyale band en de basis voor het bestaan van zijn concepten. Het overbrengen van emotie is zijn passie; of dat nou ontroering, blijdschap, verwondering of een fascinatie is. Als luisteraar stap je moeiteloos in een rijke reis waarin je je herkent en betrokken voelt.”

