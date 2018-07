Young and the Restless-acteur randde 10-jarig meisje aan

Sligh stond tevens terecht voor kindermishandeling maar werd hiervan vrijgesproken. De acteur werd in 2016 al gearresteerd, nadat de ouders van het meisje aangifte tegen hem hadden gedaan. Het slachtoffer was 8 jaar ten tijde van het misbruik. Hij zou het meisje hebben betast terwijl zij sliep en haar hebben gedwongen aan zijn penis te zitten.

Zijn straf is nog niet bekend, maar hij riskeert vijf tot twintig jaar celstraf. De acteur is vooral bekend van de tv-show All about Lizzie en voor zijn rol als barman in de soap The Young and the Restless.