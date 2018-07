Harvey Weinstein: ’Ik gaf rollen weg in ruil voor seks’

Weinstein wordt door drie vrouwen beschuldigd van aanranding, zijn advocaat verwacht dat er nog meer aanklachten zullen volgen. Als hij schuldig wordt verklaard, hangt hem een levenslange celstraf boven het hoofd.

Zelf ontkent de filmproducent dat hij zich zou hebben vergrepen aan de vrouwen. In een interview met Spectator verklaart hij wel dat hij zijn status heeft gebruikt om met vrouwen naar bed te gaan.

„Ik was arm, lelijk en Joods. Ik heb heel mijn leven moeten knokken om iets te bereiken. Geen enkel meisje keek naar me om, totdat ik het maakte in Hollywood. Ja, ik heb hen werk aangeboden in ruil voor seks, maar dat deed en doet iedereen”, legt Harvey uit. „Maar, ik heb me nooit opgedrongen aan een vrouw.”