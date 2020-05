Coen Swijnenberg: mijn lichaam en geest namen een loopje met me

Swijnenberg dacht tijdens zijn burn-out dat hij misschien nooit meer radio kon maken. „Het voelt alsof je van een berg naar beneden glijdt, je probeert je ergens aan vast te pakken en dat lukt niet”, vertelde hij. „Lichaam en geest nemen een loopje met je. En dat resulteert in de gordijnen dicht en huilend op de bank, en wakker worden ‘s morgens en denken: ik zou niet weten hoe ik de dag door moet komen.”

Vanaf volgende week is de 538-dj weer één dag per week te horen in De Coen en Sander Show. „Dit is een geintje wat heel lang duurt en je kan niet van het een op het andere moment zeggen: ik ben er weer.”

Bekijk ook: Coen Swijnenberg volgende week weer te horen op Radio 538

Swijnenberg is nog niet „100 procent de oude”, maar hij is wel onderweg. „Ik sta positief in het leven. Ik heb een schat van een vriendin, een prachtige zoon en de leukste baan.”