Lintje én nieuwe liefde voor Wibi Soerjadi: ’Ik voel me veilig bij Nirthe’

Deel stadion Roda JC ontruimd om brand tijdens muziekfestival

Een deel van het stadion van Roda JC in Kerkrade is zondagmiddag ontruimd geweest om een grote brand in een naburig hotel. De hulpdiensten sloegen groot alarm, omdat in het stadion het Wereld Muziek Concours (WMC) plaatsvindt.