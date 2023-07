Marco Borsato laat voor het eerst sinds lange tijd van zich horen

Marco’s zoon Luca heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht: Blame it on the wine. Op Instagram steekt Marco niet onder stoelen of banken dat hij trots op zijn oudste kind is. „Lieve Luca, ik wil je een compliment maken”, begint hij zijn verhaal. „Je volgt je hart en passie zonder de hulp van platenmaatschappij of management. Componeren, studiowerk, look en feel, artwork, jullie doen echt alles zelf! Dat bewonder ik in jullie! Blijf je hart volgen... Succes, papa.”

Eerder dit jaar werd bekend dat het onderzoek tegen Marco Borsato rond The Voice is geseponeerd. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek naar de aangifte van een minderjarig meisje, dat stelt door de zanger te zijn misbruikt.