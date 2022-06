’Zangeres Rita Ora en Taika Waititi zijn verloofd’

„Ze hebben er geen heel ’wil je met me trouwen’ ding van gemaakt met een Instagrambericht en alles. Er was ook geen ring en grote voorbereiding”, weet de bron. „Ze groeiden gewoon steeds dichter naar elkaar toe en zeiden uiteindelijk bijna tegelijk tegen elkaar: ’ik wil met jou trouwen’. Het is eigenlijk heel romantisch en precies zoals zij samen zijn.”

Rita en Taika, die sinds vorig jaar een stel zijn, willen naar verluidt in eerste instantie een kleine ceremonie met vrienden en familie plannen. Later deze zomer moet dan een groot feest in Londen volgen, aldus de insider. „Het gaat niet er om dat ze er een hele show van maken of het groots aankondigen. Het gaat erom dat ze verliefd zijn en besloten hebben dat het moment daar was om hun relatie officieel te maken. Ze konden niet gelukkiger zijn.”