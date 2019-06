’Relatie Bradley Cooper en Irina Shayk wankelt’

„Hun relatie is de afgelopen maanden behoorlijk gaan wankelen, daarom dacht Irina dat het beter was dat ze afstand van elkaar zouden nemen. Maar of dat de oplossing tot verzoening is valt nog maar te bezien, want het gaat al tijden niet goed meer”, aldus een bron.

Eerder dit jaar gingen geruchten dat Bradley een innige band had met Lady Gaga, met wie hij samen speelde in de film A Star Is Born. Hun optreden tijdens de Oscaruitreiking werd door sommigen zelfs als ’ongemakkelijk’ bestempeld, omdat de twee erg intiem waren terwijl Irina toekeek vanaf de eerste rij. Gaga reageerde daarop via dat sociale media: „Ja, mensen zagen inderdaad liefde. Want als je een liefdesliedje zingt, is dat het gevoel dat je bij mensen wilt overbrengen. Dat is alles.”