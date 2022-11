Pete Davidson goed bevriend met ex van nieuwe vlam Emily Ratajkowski

Pete en Sebastian tijdens een basketbalwedstrijd. Ⓒ Getty Images

Dat Pete Davidson en Emily Ratajkowski aan het daten zijn, werd woensdag bevestigd toen ze samen innig werden gespot in New York. Maar wat blijkt, is dat haar nieuwe liefde goed bevriend is met niemand minder dan Emily’s ex: Sebastian Bear-McClard.