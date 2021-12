Ook Maxi-Cosi beëindigt samenwerking met Maxime Meiland

Volgens Dorel Juvenile staat het besluit los van alle commotie over de anti-islamuitspraken van Erica Meiland in haar biografie. „We hebben een paar maanden fijn samengewerkt met Maxime, maar zien daar nu uit business-overwegingen verder van af”, aldus een woordvoerder.

Eerder zegden talloze bedrijven hun samenwerking met de tv-familie Meiland op. Kaartenfabrikant Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh willen niet meer met de Meilandjes geassocieerd worden. De meeste bedrijven stellen in een toelichting dat de uitspraken van Erica niet in lijn liggen met de doelstellingen van inclusiviteit die zij nastreven.

Erica vergelijkt in haar biografie vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes ’niet normaal’. Ook stelt ze dat de islam ’heel veel ellende brengt’ en dat zij dit wil tegenhouden.