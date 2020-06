’Hay’: een vat vol rock-’n-roll-anekdotes

In Hay gaat het over hoe hij heerlijk comfortabel opgroeit in India, waar zijn vader in het Britse leger dient. Maar uiteraard ook hoe die iets te vaak en te graag naar de fles grijpt, waarna zijn moeder hem op zijn zevende redt en mee naar Nederland neemt. Hij heeft moeite te wennen aan de strikte regels van het internaat waar hij heen gestuurd wordt, aan de kleffe, laffe Hollandse pot en het klimaat. De altijd en overal met een zonnebril getooide zanger rakelt het allemaal op op Curaçao, waar hij inmiddels is neergestreken.

De Earring

Uiteraard gaat het ook over de Earring. Over hun opkomst in het spoor van Haagse indorockers als The Fire-Devils en The Timebreakers, toen nog The Golden Earrings geheten. Hoe Hay eerst nog in The Haigs zong, maar de plek van Frans Krassenburg mocht overnemen. ,,Toen begon voor mij de lol pas echt. Het was een periode waarin ik kraakte in mijn eigen lijf, alles van me afwierp, en er eigenlijk gewoon iemand anders naar buiten kwam. Die niet verlegen was of niks, maar een grote bek had”, vertelt hij in Hay.

Die ene keer...

De vaderlandse muziekscene kent weinig mensen die zo veel rock-’n-rollanekdotes rijk zijn als Barry Hay. Als hij over die ene keer in Cincinnati begint, tijdens hun eerste Amerikaanse tour, hang je willoos aan zijn lippen. De band had na afloop van een voorprogramma voor Iggy Pop en zijn band The Stooges in een tent terecht kwamen aan ,,de verkeerde kant van de stad.” De Earring had honger, wilde wat eten, maar hun destijds wat androgyne uiterlijk botste met de rednecks die hier thuis waren. Net toen het gesar uit de hand dreigde te lopen kwamen er drie Hells Angels tussenbeide. ,,Eentje pakt zo’n houthakker bij z’n lurven en flikkert hem achteloos in de hoek”, wordt schaterlachend herinnerd. De motormuizen bleken onder de indruk van hun Mercedes-bus. ,,We waren in één klap brothers.”

Stenen omgekeerd

Van de grote successen van Radar love en Twilight zone tot hoe de band in al haar (jeugdige) enthousiasme tegen de ene na de andere financiële mispeer opliep, al dan niet door toedoen van Willem van Kooten, de voormalige manager van de Earring: alle stenen in de bandgeschiedenis worden omgekeerd. Ook is er ruim aandacht voor hoe het Hay privé vergaat. Dat zijn vrouw Sandra, met wie hij dochters Bella en Gina kreeg, nog in de prostitutie werkte toen ze elkaar ontmoetten, was amper bekend en ook daar zijn ze open en eerlijk over. Die kant van deze biografie is wellicht boeiender voor wie de Earring weinig interesseert.