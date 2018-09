Nicky Jam en Will Smith luiden WK-finale in

1 / 2 1 / 2 Ⓒ EPA

Nicky Jam, Will Smith en Era Istrefi hebben zondag de sluitingsceremonie van het WK voetbal in Rusland opgeluisterd. In Moskou brachten ze samen het nummer Live It Up, het officiële anthem van het wereldkampioenschap. Nicky Jam mocht daarvoor ook solo zijn hit X ten gehore brengen.