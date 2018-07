Boetes voor Pussy Riot na betreden veld WK-finale

Het incident gebeurde in de 52e minuut bij een voorsprong van 2-1 voor Frankrijk. Het was niet meteen te zien wat voor statement de personen wilden maken. Het spel werd na ruim een minuut weer hervat.

Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. De groep verstoorde in 2012 met een ’punkgebed’ een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden zij Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.