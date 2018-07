Leden Pussy Riot vast na betreden veld WK-finale

Bandlid Olga Kurachyova bevestigde aan persbureau Reuters dat zij één van de vier mensen was die in de 52e minuut van de wedstrijd in politie-uniformen het veld op renden. Het viertal werd binnen een minuut aangehouden en afgevoerd. Later op de dag liet de band weten dat de vier ruim zes uur na hun arrestatie nog niet met hun advocaat hadden mogen praten.

Met de actie wilde de omstreden band aandacht vragen voor politieke gevangenen, illegale arrestaties tijdens demonstraties en het gebrek aan politieke tegenstanders van Poetin, zo schreef de groep in een statement op Twitter. De politie in Moskou wil boetes opleggen aan de leden van de punkband. Hoeveel ze in totaal moeten betalen is nog niet bekend.

High five

De band deelde op Twitter een foto van één van de vrouwelijke demonstranten die een dubbele high five krijgt van Franse voetballer Kylian Mbappé. Een video die Pussy Riot van de actie deelde werd van YouTube verwijderd, volgens de officiële lezing vanwege de uitzendrechten die op het voetbal rusten.

Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. De groep verstoorde in 2012 met een ’punkgebed’ een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden zij Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.