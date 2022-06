Britney Spears ’vereerd’ dat Madonna gast was op bruiloft

Kopieer naar clipboard

Britney Spears Ⓒ Getty Images

Britney Spears is nog steeds heel blij dat Madonna eerder deze maand op haar bruiloft was. De zangeres schrijft op Instagram ’vereerd’ te zijn dat de Queen of Pop de uitnodiging had geaccepteerd.